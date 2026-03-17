Джо Роган назвал «преступлением» остановку в бою Аспиналл — Ган

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил несогласие с остановкой в поединке между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоялся на турнире UFC 320 в Абу-Даби (ОАЭ) и на кону которого стоял титул UFC в тяжёлом весе. Поединок был признан несостоявшимся, поскольку Том не смог продолжить бой после тычка в глаз от Гана.

«Это преступление, что бой Гана с Аспиналлом остановили именно так. Это преступление. Бой развивался в очень интересном ключе, потому что Аспиналлу было очень сложно достать этого парня», — приводит слова Рогана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

