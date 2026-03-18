Порье ответил, чем его впечатляет Хабиб

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, чем его впечатляют легендарные бойцы ММА соотечественник Джон Джонс и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Вот что меня так впечатляет в таких бойцах, как Джон Джонс и Хабиб: они смогли подняться на вершину спорта и продержаться там очень долго. Слишком много неизвестных переменных, слишком много способов потерпеть неудачу или попасть в какую-нибудь ловушку», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Порье имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.