Непобеждённый боксёр из Великобритании отреагировал на отказ Усика драться с ним

21-летний обладатель титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума отреагировал на отказ 39-летнего чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика драться с ним.

«Послушайте, он должен что-то сказать СМИ. Послушайте, я очень уважаю Усика. Я не обижаюсь, потому что знаю, что это неправда. Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру. Усик имеет что сказать СМИ.

Если у меня будет возможность, ею воспользуюсь. Если нет, то нет. Чувствую, что люди хотят видеть что-то другое от Усика. Поэтому бой с Тайсоном Фьюри — это то же самое. Рико… Кстати, я его большой поклонник. Это что-то другое. Фабио Уордли — это совсем другой бой», — сказал Мозес в интервью на YouTube-канале iFL TV.