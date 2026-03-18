Александр Усик открыт к проведению боя против Джона Джонса

Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, что его подопечный открыт к противостоянию с бывшим чемпионом UFC в категории до 93 кг и до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«На данном этапе бой с Джейком Полом в ММА не рассматривается [нашей командой]. Но мы всегда открыты для креативного и интересного сотрудничества в будущем. Если говорить о кроссоверных боях, то очень интересным поединком мог бы стать бой против Джона Джонса в Соединённых Штатах. Лучший тяжеловес в ММА против одного из лучших боксёров своего поколения может стать очень крупным событием, если его правильно организовать. И выяснить — кто является самым опасным человеком на планете», — приводит слова Лапина портал Mirror.