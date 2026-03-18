Хамзат Чимаев провёл тренировку с Арманом Царукяном

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев провёл тренировку со звёздным российским легковесом Арманом Царукяном.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) Чимаев проведёт защиту титула против американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Ранее Дрикус дю Плесси оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым.

