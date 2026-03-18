Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг назвал фаворита в бою Евлоев — Мёрфи

Алджамейн Стерлинг назвал фаворита в бою Евлоев — Мёрфи
Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Лерон Мёрфи

«Думаю, что это будет поединок Лерона, он должен победить. Хотя не удивлюсь, если победит Мовсар. Он очень талантливый, великолепный грэпплер. Я просто не знаю, сможет ли он добраться до Лерона и повалить его на землю до того, как получит серьёзный урон. Очень сложно предсказать результат, но я считаю, что Лерон — фаворит в этом бою», – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
UFC Лондон: важнейший бой Евлоева! На пути — непобеждённый британец. LIVE
Live
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android