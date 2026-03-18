Алджамейн Стерлинг назвал фаворита в бою Евлоев — Мёрфи

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Думаю, что это будет поединок Лерона, он должен победить. Хотя не удивлюсь, если победит Мовсар. Он очень талантливый, великолепный грэпплер. Я просто не знаю, сможет ли он добраться до Лерона и повалить его на землю до того, как получит серьёзный урон. Очень сложно предсказать результат, но я считаю, что Лерон — фаворит в этом бою», – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.