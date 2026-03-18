Колби Ковингтон дал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Имеет ли этот бой смысл? Нет. Стрикленда повалят и изобьют. Хамзат тяжело его изобьёт», — сказал Ковингтон на стриме блогера n3on.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

