Пратес: когда нокаутирую Маддалену, никто не будет отрицать, что я должен драться за титул

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 3 мая на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

«Я нокаутирую Маддалену. Многим людям я нравлюсь, у меня много болельщиков, и, когда я нокаутирую Джека, у меня будет два нокаута над бывшими чемпионами. Никто не будет отрицать, что я должен драться за титул. Кто будет заслуживать этого больше, чем я?» – сказал Пратес в подкасте Ариэля Хельвани.

