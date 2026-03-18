В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером

В команде Усика объяснили, почему не состоялся бой с Уайлдером
Сергей Лапин, представитель объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, объяснил, почему их команда не смогла договориться о поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Мы обсудили возможность организации поединка с Уайлдером и изначально планировали, что он состоится в США. Однако переговоры затянулись сильнее, чем мы ожидали, в итоге Уайлдер согласился на бой с Чисорой. В боксе такое бывает — пока идут переговоры, появляются другие возможности», – приводит слова Лапина Boxing News.

Напомним, 23 мая в Гизе (Египет) Усик проведёт поединок с нидерландским кикбоксёром Рико Верхувеном.

