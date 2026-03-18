«Хоть на парковке KFC». Масвидаль выступил за организацию боя Махачев — Топурия

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о потенциальном поединке между звёздами организации россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Хоть в Белом доме, хоть на парковке KFC. Вот бой, который мы хотим увидеть. Хочу, чтобы в конечном итоге этот поединок был организован. Это будет самый большой бой за долгое время», — заявил Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Илие Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м он стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг).

