Ковингтон объяснил, почему Топурия и Махачев никогда не пойдут против UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон объяснил, почему непобеждённый 29-летний чемпион в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия и 34-летний чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев не пойдут против UFC.

«У Махачева и Топурии такие большие гонорары, что они никогда не пойдут против UFC. Им очень хорошо платят. Они зарабатывают по $ 5-10 млн за бой. Это почти столько же, сколько платят в боксе», — сказал Ковингтон на YouTube-канале N3ON.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.