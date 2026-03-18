Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон объяснил, почему Топурия и Махачев никогда не пойдут против UFC

Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон объяснил, почему непобеждённый 29-летний чемпион в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия и 34-летний чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев не пойдут против UFC.

«У Махачева и Топурии такие большие гонорары, что они никогда не пойдут против UFC. Им очень хорошо платят. Они зарабатывают по $ 5-10 млн за бой. Это почти столько же, сколько платят в боксе», — сказал Ковингтон на YouTube-канале N3ON.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android