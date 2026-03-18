Главная Бокс/ММА Новости

«Она подняла правильные вопросы». Роган поддержал критику Роузи в адрес UFC
58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил понимание позиции Ронды Роузи, которая ранее раскритиковала промоушен за низкие зарплаты бойцов на фоне многомиллиардного телевизионного контракта с Paramount +.

«Она подняла правильные вопросы. Самое важное, что она заставила людей говорить об этом и оказывает давление на UFC, чтобы платили больше. Если Netflix сможет преуспеть в ММА, если они смогут собирать карды и переманивать бойцов… Вопрос в том, сделают ли они это больше одного раза?

Если слова Роузи имеют смысл, ты не можешь просто отмахнуться. Она говорит дело. И если Netflix прислушается, если появится умный бизнесмен, который увидит, что у многих бойцов UFC заканчиваются контракты, и начнёт переговоры… Вдруг кто-то начнёт уходить. Если такой боец, как Ислам Махачев, уйдёт драться на Netflix, а за ним потянутся ещё четыре-пять топов — это будет серьёзно», — приводит слова Рогана издание MMA Junkie.

Напомним, на пресс-конференции перед боем с Джиной Карано Роузи заявила, что UFC больше не является лучшим местом для бойцов, назвала зарплаты нищенскими и напомнила, что чемпионке Валентине Шевченко приходится зарабатывать на OnlyFans. По словам Роузи, при контракте на $ 7,7 млрд организация обязана платить спортсменам достойно.

Сейчас читают:
Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
