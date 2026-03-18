Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ислам запросил слишком много денег». Ковингтон — о срыве поединка Топурии и Махачева

Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон объяснил причину, из-за которой сорвался поединок на турнире в Белом доме между непобеждённым 29-летним чемпионом в лёгкой весовой категории испано-грузином Илией Топурией и 34-летним чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Слышал, что Махачев запросил слишком много денег, в последний момент они не смогли договориться», — сказал Ковингтон на YouTube-канале N3ON.

Илия на турнире в Белом доме подерётся с временным чемпионом в лёгком весе Джастином Гэтжи, который одолел Пэдди Пимблетта.

Ислам участия в турнире не примет из-за травмы руки.

Мы лишились боя мечты в Белом доме. Разбираемся, почему не подрались Топурия и Махачев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android