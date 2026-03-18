Волкановски объяснил, почему ставит Хабиба в число величайших бойцов в истории ММА

Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски высказался о месте Хабиба Нурмагомедова в пантеоне величайших бойцов. Австралиец признал, что карьера россиянина была короче, чем у других легенд, но подчеркнул, что дело не в количестве боёв.

«Хабиб мог бы легко продолжать. Вы можете включить его в число величайших, потому что он был непобеждённым, но мне важно не это, мне важно, с кем ты дрался. И то, как он побеждал, было по-настоящему доминирующим. Если его послужной список не такой богатый, как у некоторых других, даже у Чарльза Оливейры столько же побед, но у Чарльза есть поражения. Хабиб выглядел намного лучше своих соперников», — заявил Волкановски в видео для своего YouTube-канала.