Уайт высказался об очередном поражении де Риддера
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о поражении бывшего двойного чемпиона One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне бойца UFC нидерландца Ренье де Риддера единогласным судейским решением в бою с бразильским атлетом Кайо Борральо на турнире UFC 326.
UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо (W) — Ренье де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Ренье де Риддер
«На мой взгляд, тем вечером он не выглядел так, будто действительно хотел быть там», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.
Ренье перешёл в UFC в 2024 году. Его рекорд в сильнейшей организации в мире на данный момент составляет четыре победы и два поражения. Спортсмен занимает восьмое место в официальном рейтинге UFC.
