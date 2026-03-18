Уайт высказался об очередном поражении де Риддера

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о поражении бывшего двойного чемпиона One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне бойца UFC нидерландца Ренье де Риддера единогласным судейским решением в бою с бразильским атлетом Кайо Борральо на турнире UFC 326.

«На мой взгляд, тем вечером он не выглядел так, будто действительно хотел быть там», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Ренье перешёл в UFC в 2024 году. Его рекорд в сильнейшей организации в мире на данный момент составляет четыре победы и два поражения. Спортсмен занимает восьмое место в официальном рейтинге UFC.