UFC показал актуальную форму Мовсара Евлоева за три дня до поединка с Лероном Мёрфи

UFC представил актуальную форму первого номера рейтинга полулёгкого веса Мовсара Евлоева за три дня до его боя с Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне.

Ориентировочное время начала боя — 1:30 мск. Прямую трансляцию этого поединка и всего турнира в России проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также она будет доступна для просмотра на платформе UFC Fight Pass.

Фото: UFC

Фото: UFC

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го он выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.