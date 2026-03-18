«Что ты делаешь?» Пимблетт в трусах ворвался на интервью Райли

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт в трусах ворвался на интервью пресс-службы промоушена с 26-летним англичанином Люком Райли.

Пэдди рассмешил всех находящихся в комнате, заявив, что перепутал двери и должен был зайти в следующую.

Райли, у которого в момент появления Пимблетта брали интервью, на ближайшем турнире UFC проведёт бой в полулёгкой весовой категории с 25-летним американским атлетом Майклом Асвеллом.

Пэдди в своём последнем поединке сражался с американцем Джастином Гэтжи за временный титул в лёгком весе и проиграл единогласным судейским решением. Гэтжи на турнире в Белом доме встретится с чемпионом дивизиона Илией Топурией.