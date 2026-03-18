Колби Ковингтон заявил о скором завершении карьеры в UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон сообщил, что планирует завершить выступления в лиге в ближайшее время.

«Думаю, в UFC я закончу примерно через год или около того. Не хочется получать слишком много ударов по голове в пожилом возрасте. Организм уже не тот, метаболизм восстанавливается не так, как раньше. Когда я тренируюсь по два-три раза в день, восстановление уже не такое, как в 20 лет. Так что вижу себя завершившим карьеру в ближайший год-полтора.

При этом борьбой я могу заниматься ещё лет шесть-семь-восемь, потому что там меньше ударной нагрузки», — заявил Ковингтон в интервью для N3on.