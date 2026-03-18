«Посмотрите, Алекс не жалуется на UFC». Биспинг — о новом контракте Перейры с UFC

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг высказался о новом долгосрочном контракте Алекса Перейры с промоушеном Даны Уайта.

«Полагаю, он зарабатывал где-то от $ 3 до 4 млн за бой. По новому контракту, который, вероятно, привяжет его к промоушену до конца карьеры в единоборствах, он, скорее всего, будет получать в районе $ 5-6 млн. Точно сказать нельзя. Предполагаю, прикидываю, но это меня не удивит. Посмотрите, Алекс Перейра не жалуется на промоушен.

Он счастлив, та же история со всеми парнями на вершине спорта. Знаю, что недавно многие поливали грязью UFC, но, как ни странно, чемпионы, люди на вершине спорта, лучшие на планете и в своих дивизионах, парни, которые двигают спорт, не ноют, не жалуются, и я в своё время тоже не жаловался», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.