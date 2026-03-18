«Будь «корпоративным парнем». Ковингтон раскритиковал UFC за отсутствие выбора соперников

Ветеран UFC Колби Ковингтон, объявивший о скором завершении карьеры, высказался о политике промоушена в отношении подбора соперников. По словам 38-летнего американца, бойцы не имеют права голоса при выборе оппонентов.

«Хочу большие имена. Хочу того, ради чего стоит вставать с кровати. А мне предлагают драться с ноунеймами, которые ничего для меня не значат. Тогда это просто работа за деньги, а я хочу драться за наследие.

Но у тебя нет выбора. Хантер Кэмпбелл просто говорит, в какую сторону они движутся, и либо ты соглашаешься, либо остаёшься ни с чем. Тебя просто замораживают, не дают боёв. Говорят: «Ты отказался от этого боя — значит, не будешь драться в этом году». Даже если предложение невыгодное, а платят меньше, чем ты заслуживаешь, — либо соглашайся и будь «корпоративным парнем», либо сиди без денег», — заявил Ковингтон в интервью для N3on.