Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Употреблял и пил постоянно». Альдо — о Макгрегоре во время продвижения их отменённого боя

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо высказался о поведении легендарного ирландца и первого двойного чемпиона промоушена Конора Макгрегора во время продвижения их боя, который должен был состояться на UFC 189.

«Это был целый месяц продвижения боя. Камера была включена почти постоянно, чёрт возьми. Но за кадром он сходил с ума. Употреблял [запрещённые вещества] и пил постоянно. Безумные вещи.

Съёмки 22-го сезона The Ultimate Fighter? Он просто появлялся и даже не тренировал бойцов, а говорил: «Они готовы». Весь день у него были вечеринки. Полное безумие», — приводит слова Альдо издание MMA Fighting.

Поединок Жозе и Конора не состоялся, так как бразилец получил перелом ребра на тренировке и выбыл. Макгрегор сразился с Чедом Мендесом, которого нокаутировал во втором раунде.

