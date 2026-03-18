«Употреблял и пил постоянно». Альдо — о Макгрегоре во время продвижения их отменённого боя

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо высказался о поведении легендарного ирландца и первого двойного чемпиона промоушена Конора Макгрегора во время продвижения их боя, который должен был состояться на UFC 189.

«Это был целый месяц продвижения боя. Камера была включена почти постоянно, чёрт возьми. Но за кадром он сходил с ума. Употреблял [запрещённые вещества] и пил постоянно. Безумные вещи.

Съёмки 22-го сезона The Ultimate Fighter? Он просто появлялся и даже не тренировал бойцов, а говорил: «Они готовы». Весь день у него были вечеринки. Полное безумие», — приводит слова Альдо издание MMA Fighting.

Поединок Жозе и Конора не состоялся, так как бразилец получил перелом ребра на тренировке и выбыл. Макгрегор сразился с Чедом Мендесом, которого нокаутировал во втором раунде.