Жан Силва заявил, что он станет следующим соперником Александра Волкановски

Полулегковес UFC Жан Силва заявил, что именно он станет следующим соперником чемпиона дивизиона Александра Волкановски. По словам бразильца, он уже получил приглашение от руководства лиги подписать контракт на титульный бой.

«Погнали за еще одним? Чувак, мы идём. Хантер [Кэмпбелл] и Дана [Уайт] пригласили меня посмотреть бой [Мовсара] Евлоева вживую и подписать контракт на пояс. Погнали, это будет величайшее продвижение боя, которое когда-либо видели в истории», — написал Силва в соцсетях.

Сам Волкановски ранее дал понять, что не считает Силву приоритетным соперником. По словам австралийца, он не думает, что бразилец находится в позиции, позволяющей драться за титул, особенно с учётом близкого боя двух непобежденных бойцов — Евлоева и Мерфи. Их поединок состоится 21 марта на UFC Fight Night 270 в Лондоне.