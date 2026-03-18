«Ислам задушит его». Брэди — о возможном поединке Махачева с Гарри

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди высказался о возможном поединке чемпиона дивизиона Ислама Махачева с Ианом Гарри.

«Я знаю, люди скажут, что я хейтер Иана, но, на мой взгляд, Ислам переведёт его в партер, и я думаю, что Ислам, вероятно, задушит его. Посмотрите, в какой ситуации был Иан с Шавкатом [Рахмоновым], посмотрите, в какой странной борцовской ситуации был Иан с MVP [Майклом Пейджем]. Люди могут добраться до него в партере, и если такой парень, как Ислам, доберётся, а я думаю, что так и будет, это будет долгая ночь для Иана», — сказал Брэди на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.