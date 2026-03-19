Мёрфи — о бое с Евлоевым: победитель станет чемпионом, это точно

Британский полулегковес Лерон Мёрфи поделился ожиданиями от главного боя UFC Fight Night 270 с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым. По словам Мёрфи, победитель этого поединка гарантированно получит титульный шанс.

Бой Мёрфи (17-0-1 в ММА, 9-0-1 в UFC) и Евлоева (19-0 в ММА, 9-0 в UFC) станет неофициальным претендентским поединком. На двоих у соперников 36 побед без поражений в MMA — это новый рекорд промоушена для противостояния двух непобеждённых бойцов. Предыдущее достижение (33 победы) принадлежало Иану Гарри и Шавкату Рахмонову.

«Вау, это безумие. Безумие — побить рекорд. Надо будет упомянуть и это. Горжусь. Думаю, этот бой вообще должен был быть за титул, но это огромный поединок, победитель точно станет чемпионом», — приводит слова Мёрфи издание MMA Junkie.