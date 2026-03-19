Видео: подготовка Хамзата Чимаева к поединку с Шоном Стриклендом

В социальных сетях появился видеоролик, на котором показаны кадры подготовки непобеждённого 31-летнего действующего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, к поединку с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.