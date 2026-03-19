Александр Сарнавский дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии

Российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский высказался о потенциальном поединке между звёздами UFC соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«В 70 кг Ислам не мог показать всего того, что показывает в 77 кг. Если ты много гоняешь, ты не можешь за сутки полностью восстановиться. А теперь он гоняет не так много. И в 77 кг Махачев понял, что такое другой вес. Мы увидели совершенно разных людей. Думаю, что Ислам в 77 кг почувствовал ту физику и мощь, которая у него может быть. И если Топурия будет подниматься в этот дивизион, ему будет тяжко. Думаю, бой будет похож на противостояние Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры. Влиять будет каждый килограмм. А в борьбе это всё сказывается ещё серьёзнее. Если Ислам переведёт, Топурии придётся подниматься. А это будет сильно энергозатратно. Мы ещё не знаем, как Илия встаёт. И встанет ли вообще», — сказал Александр Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

