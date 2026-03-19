Андрей Пуляев сообщил, что выступит на турнире UFC в июне

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Андрей Пуляев сообщил, что выступит на турнире организации, который состоится 27 июня в Баку (Азербайджан). Соперником Пуляева должен стать узбекистанец Нурсултон Рузибоев.

«Мне дали бой на 27 июня в Баку против Рузибоева, так что готовимся. Времени предостаточно, я и так в форме. Осталось долечить палец и хорошо подготовиться под соперника», – написал Пуляев в социальных сетях.

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2022 году, в 2024-м одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта, после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в организации одна победа и два поражения.