«Закрыл мне оба глаза». Рико Верхувен поделился воспоминаниями о спарринге с Фьюри

Нидерландский кикбоксёр Рико Верхувен рассказал о спарринге с двукратным чемпионом мира по боксу британцем Тайсоном Фьюри.

«Это было давно, он был в Нидерландах и тренировался со своим дядей, Питером Фьюри, моим нынешним тренером, и они захотели провести спарринг. Мой тренер сказал: «Эй, у нас есть крупный боксёр, и он хочет провести спарринг. Думаю, тебе будет полезно». Я согласился.

Это был чертовски тяжёлый спарринг. Он закрыл мне оба глаза, и я подумал: «Вау. Просто безумие. Мне нравится». Я многому научился у этого парня», — приводит слова Верхувена издание The Ring.

Напомним, 23 мая в Гизе (Египет) Верхувен проведёт поединок с украинцем Александром Усиком.

Материалы по теме
Странный выбор Усика на финал карьеры. А где самые опасные соперники?
Странный выбор Усика на финал карьеры. А где самые опасные соперники?
