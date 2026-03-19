Инсайдер: Икрам Алискеров выступит на турнире UFC в июне, есть соперник

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров выступит на турнире организации, который состоится 27 июня в Баку (Азербайджан), сообщает журналист Лаэрчи Виана. Соперником Алискерова станет бразилец Бруно Феррейра.

Бруно Феррейре 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации шесть побед и три поражения.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в октябре, Алискеров победил единогласным судейским решением бразильца Чен Ён Пака.

