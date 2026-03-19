Порье — о завершении карьеры: не знаю, кто я без боёв

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье рассказал, с какими психологическими трудностями столкнулся после завершения профессиональной карьеры.

«Не знаю, кто я без боёв. Словно у меня в голове было облако, которое не рассеивалось 20 лет. Теперь я просыпаюсь, а его нет. Что мне делать? Я всё ещё пытаюсь это понять», – сказал Порье в подкасте Joe Rogan Experience.

Дастину Порье 37 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. С 2011-го по 2025-й выступал в UFC. Всего на его счету в организации 22 победы и девять поражений.

