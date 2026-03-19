Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сообщил, что его следующий поединок запланирован на июль.

«Увидимся с вами, ребята, в июле в Абу-Даби», — написал Анкалаев в социальной сети X.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее Джон Джонс оценил перспективы Чимаева в возможных боях с Перейрой и Анкалаевым.

