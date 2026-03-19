Сарнавский: к россиянам в UFC предвзятое отношение. К Царукяну, Волкову, Евлоеву

Российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский высказался о положении отечественных спортсменов в американском промоушене UFC.

«В каждом дивизионе были бы чемпионы из России. Есть немного предвзятое отношение к россиянам в UFC. К тому же Царукяну, Волкову, Евлоеву. Они заслужили свой шанс. Характером, волей, самоотдачей. Просто UFC – это организация, которая смотрит на то, кто им удобен, кто нет. Кого-то доводят до титульного боя очень аккуратненько. А нашим бойцам приходится проходить через настоящие джунгли, чтобы им дали титульный бой. Может быть, российские бойцы просто не интересны в качестве чемпионов. UFC виднее», — сказал Александр Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.