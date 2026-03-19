Сарнавский: меня сравнивают со Стэйтемом. Хотел бы сыграть в фильме с хорошим посылом

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский высказался о возможности работы в кино.

«Меня сравнивают со Стэйтемом. Поэтому снялся бы в каком-то боевике. А фотографии выставляю, и мне пишут – «русский Стэйтем». Хотел бы сыграть в фильме с хорошим посылом. Чтобы был пример для молодёжи или что-то подобное. А сыграть можно и бандита, и не бандита», — сказал Александр Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Александру Сарнавскому 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году. Всего на его счету 44 победы и девять поражений.