Лиана Джоджуа и Диана Погосян сразятся на турнире RCC и Karate Combat в Екатеринбурге

Российский промоушен RCC объявил поединок совместного турнира с Karate Combat, который состоится 27 марта в Екатеринбурге.

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа встретится с россиянкой Дианой Погосян.

Лиане Джоджуа 30 лет. Представительница Грузии дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го по 2021-й выступала в UFC. Всего на её счету 10 побед и шесть поражений.

Диане Погосян 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2024 году. Всего на её счету три победы и ни одного поражения.

