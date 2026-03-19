Порье заявил, что получил отказ в проведении боя по боксу с Нейтом Диазом в Zuffa Boxing

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что получил отказ в проведении боя по боксу с соотечественником Нейтом Диазом в Zuffa Boxing.

«Я бы с удовольствием занялся боксом, чувак. Всегда хотел провести пару поединков до того, как [окончательно уйду из спорта], но у меня ещё действует контракт с UFC. Несмотря на то что я завершил карьеру, у меня всё ещё есть контракт с лигой. Поверьте, уже предлагал руководству идею организации поединка с моим участием. Я и Нейт Диаз в Zuffa Boxing, давайте сделаем это в полусреднем весе. Но они не хотят делать кроссоверные бои.

Их цель в том, чтобы Zuffa Boxing воспринималась всерьёз. И я думаю, что если бы они дали зелёный свет бойцу ММА на проведение боя по боксу, то все остальные захотели бы того же. Это приведёт к хаосу. Хотя можно было бы провести несколько по-настоящему зрелищных боксёрских поединков с участием бойцов ММА», — приводит слова Порье портал MMA Mania.