«Просто людям отбивают мозги. На это тяжело смотреть». Джо Роган — о Power Slap

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган негативно высказался в адрес организации Power Slap, в которой проходят схватки по пощёчинам и которая принадлежит Дане Уайту.

«На Power Slap тяжело смотреть, чувак. Я не смотрю это, хоть и видел пару роликов. Прости, Дана. Ты просто наблюдаешь за тем, как людям снова и снова отбивают мозги. И это похоже на то, как если бы самых несчастных людей били по голове. Это не очень хорошо. Они и это называют боями. Ну ладно, Дана. Я имею в виду, что, наверное, тебе стоит придумать другое название. Это как-то оскорбительно по отношению к настоящим поединкам», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.