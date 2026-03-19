Порье оценил шансы Алекса Перейры в тяжёлом весе

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье оценил шансы экс-чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры в тяжёлом весе.

«Я знаю, что его мощь проявится и в тяжёлом весе… он сможет нокаутировать тяжеловесов. Возможно, сейчас он весит 104 кг. Это настоящий тяжеловес. Алекс большой, высокий, длинноногий», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

Напомним, следующий бой Перейра проведёт на турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Его соперником станет француз Сириль Ган. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для Алекса это будет дебютный поединок в категории до 120 кг.

