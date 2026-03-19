Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бокс/ММА Новости

Волкановски признал ошибку в прогнозе на бой Царукяна и Холлоуэя

Чемпион UFC Алекс Волкановски заявил, что изменил мнение о поединке армянина Армана Царукяна и Макса Холлоуэя после реванша американца с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул BMF. Ранее австралиец называл Макса самым сложным соперником для Царукяна в лёгком весе.

«Я ошибся. Это было неправильно. У Армана будут хорошие тейкдауны. Его контроль, возможно, не такой, как у Чарльза, но сможет ли он переводить Макса в партер? Да, думаю, сможет.

Мы видели, насколько у Армана сильная борьба. Он выходит против настоящих борцов, и посмотрите, что он с ними делает. После этого боя я забираю свои слова обратно – я полностью ошибался», – приводит слова Волкановски издание Bloody Elbow.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА представитель России и Армении имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. Ранее Арман выразил желание провести бой против Макса Холлоуэя.

Материалы по теме
Арман Царукян призвал UFC дать ему бой с Максом Холлоуэем за титул BMF
