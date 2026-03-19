Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Федерация бокса России вступила в World Boxing, но без права выступления с флагом и гимном

Комментарии

Международная федерация бокса (World Boxing) одобрила заявку Федерации бокса России и Беларуси на вступление в состав организации. Об этом сообщает пресс-служба World Boxing.

«Боксёры из России и Беларуси будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна. Федерация также проведёт ряд проверок, чтобы убедиться в том, что российские и белорусские боксёры, желающие участвовать в её соревнованиях, не поддерживали боевые действия в Украине и не являются членами клубов, связанных с армией и полицией», — сказано в пресс-релизе.

Также отметим, что в члены World Boxing приняты национальные боксёрские федерации Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа‑Новой Гвинеи, Танзании, Тонга и Замбии.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android