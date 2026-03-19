Хамзин: Двалишвили говорил, что после второго боя с Яном у нас тоже будут отговорки

Чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин высказался о реванше за титул UFC в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и одноклубником Петром Яном, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе. Бой завершился победой Петра единогласным решением судей.

«Конечно, реванш был принципиальным. Должны были доказать, что в первом бою были факторы, травмы. Люди сомневались, думали, что мы ищем оправдания. Сам Мераб говорил на пресс-конференции, что в этот раз тоже будут отмазки и отговорки. Было принципиально выйти, показать свою работу и доказать, кто лучший. Доказать, что в первом бою действительно была травма», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.