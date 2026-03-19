Оверим поддержал решение Верхувена отказаться от UFC ради боя с Усиком

Бывший боец UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим считает, что голландский кикбоксер Рико Верхувен принял правильное решение, отказавшись от перехода в смешанные единоборства. Предложению UFC тяжеловес предпочёл боксёрский поединок с Александром Усиком 23 мая.

«Честно говоря, я рад, что он не пошёл в UFC. То, что сделал Перейра в клетке, уникально, но ему никогда не попадались по-настоящему сильные борцы. А это было бы для него тяжёлым испытанием. В UFC доминирует борьба, и я не думаю, что Рико смог бы повторить успех Алекса», — заявил Оверим в интервью Bloody Elbow.

Он также поддержал выбор соотечественника в пользу боксёрского мегафайта. «Думаю, Рико понимает, что время идёт. Он хочет проводить денежные бои. Наследие определяют именно такие поединки — для этого не обязательно даже побеждать, главное — выдать великолепное выступление», — добавил ветеран.