Дмитрий Бивол назвал ключевой фактор в бою Хильберто Рамиреса и Дэвида Бенавидеса

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол назвал ключевой фактор в бою между непобеждённым чемпионом мира по версии WBC в категории до 79,2 кг американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом и действующим обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканцем Хильберто Рамиресом. Их противостояние состоится 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я не видел прошлогоднего боя Зурдо [против Дортикоса], поэтому не знаю, в какой он форме. Но думаю, что ключевым моментом в этом бою будет скорость, а у Бенавидеса скорость лучше», — приводит слова Бивола портал Boxing News.