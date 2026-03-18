«Им следует разочароваться в себе». Майк Тайсон раскритиковал боксёров за неактивность

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон резко раскритиковал современных боксёров за неактивность.

«Сейчас другие боксёры должны думать обо мне: как этому парню в 60 лет удаётся снова бить все рекорды!? Им следует разочароваться в себе. Они дерутся раз или два в год. Никто не знает о них. За ними должна стоять какая-то история», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде Майка 50 побед, семь поражений, а два боя были признаны несостоявшимися. Железный является самым молодым абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, а также двукратным победителем юношеских Олимпийских игр.