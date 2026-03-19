Бенуа Сен-Дени сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени рассказал, когда планирует провести следующий поединок в сильнейшей организации в мире.

«В середине июля вы снова увидите меня в октагоне в 100%-ной форме, готового сокрушать всех, кто окажется на моём пути», — приводит слова Сен-Дени аккаунт La Suer в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия), французский боец разделил октагон с новозеландцем Дэном Хукером. Бой завершился победой Бога войны техническим нокаутом во втором раунде. Для Бенуа эта победа стала четвёртой подряд.