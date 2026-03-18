Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Разорвал бы». Уайт — о том, кто победил бы в бою между Мохаммедом Али и Джоном Джонсом

Комментарии

Президент UFC Дана Уайт ответил, кто мог бы победить в поединке между легендарным американским боксёром Мохаммедом Али и бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественником Джоном Джонсом.

«Джон Джонс сблизился бы с ним, схватил бы его и просто разорвал на части, да», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Мохаммед является чемпионом Олимпиады-1960 в полутяжёлом весе и двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. В своём рекорде Али имеет 56 побед и пять поражений. Многими спортсменами и аналитиками признаётся величайшим боксёром в истории.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android