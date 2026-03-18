«Разорвал бы». Уайт — о том, кто победил бы в бою между Мохаммедом Али и Джоном Джонсом

Президент UFC Дана Уайт ответил, кто мог бы победить в поединке между легендарным американским боксёром Мохаммедом Али и бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественником Джоном Джонсом.

«Джон Джонс сблизился бы с ним, схватил бы его и просто разорвал на части, да», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Мохаммед является чемпионом Олимпиады-1960 в полутяжёлом весе и двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. В своём рекорде Али имеет 56 побед и пять поражений. Многими спортсменами и аналитиками признаётся величайшим боксёром в истории.