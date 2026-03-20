Ильяс Хамзин назвал лучший тренировочный зал в России

Чемпион Karate Combat Ильяс Хамзин рассказал, какие тренировочные залы считает лучшими в России и в США.

«Безусловно, ATT — легендарное место со своей историей. Каждый профессионал, наверное, хотел бы там побывать. Мне очень всё понравилось, хорошо там встретили, очень доволен этим залом. Всегда, когда езжу в Америку, прохожу там подготовку. Ну и свой зал RCC Gym не забываю, это лучшее место в России, лучший зал. Если сравнивать RCC Gym и ATT, то RCC лучший в России, ATT — лучший в Америке. В АTT очень много профессионалов, есть система тренировок. У них всё поставлено на автоматизм», — сказал Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

