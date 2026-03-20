Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хамзин: не могу говорить, что мечтаю попасть в UFC. Я уже стал чемпионом мира

34-летний чемпион лиги Karate Combat российский боец Ильяс Хамзин ответил на вопрос, есть ли у него мечта попасть в UFC.

«Не знаю, уже не могу говорить, что прямо мечтаю попасть в UFC. Была мечта стать чемпионом мира, я им стал. Следующая цель — защитить свой пояс», — рассказал Ильяс Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

31 октября 2025 года Ильяс Хамзин встретился в титульном поединке лиги Karate Combat в средней весовой категории с американцем Адрианом Уэзерсби и одержал победу судейским решением.

