Хамзин: не могу говорить, что мечтаю попасть в UFC. Я уже стал чемпионом мира

34-летний чемпион лиги Karate Combat российский боец Ильяс Хамзин ответил на вопрос, есть ли у него мечта попасть в UFC.

«Не знаю, уже не могу говорить, что прямо мечтаю попасть в UFC. Была мечта стать чемпионом мира, я им стал. Следующая цель — защитить свой пояс», — рассказал Ильяс Хамзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

31 октября 2025 года Ильяс Хамзин встретился в титульном поединке лиги Karate Combat в средней весовой категории с американцем Адрианом Уэзерсби и одержал победу судейским решением.

