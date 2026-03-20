UFC Fight Night 270: полный кард участников, список бойцов

В воскресенье, 21 марта, на стадионе «O2 Арена» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 270, в главном бою которого встретятся Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом шоу.

Главный кард:

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи;
Люк Райли — Майкл Асвелл;
Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон;
Иво Бараневски — Остин Лэйн;
Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан;
Кёртис Кэмпбелл — Дэнни Сильва.

Предварительный кард:

Мэйсон Джонс — Аксель Сола;
Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;
Луи Сазерленд — Брэндо Перичич;
Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;
Марио Пинто — Фелипе Франко;
Шакум Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Шанель Дайер — Равена Оливейра;
Мелисса Маллинс — Луана Каролина.

