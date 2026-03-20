UFC Fight Night 270: полный кард участников, список бойцов

В воскресенье, 21 марта, на стадионе «O2 Арена» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 270, в главном бою которого встретятся Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом шоу.

Главный кард:

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи;

Люк Райли — Майкл Асвелл;

Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон;

Иво Бараневски — Остин Лэйн;

Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан;

Кёртис Кэмпбелл — Дэнни Сильва.

Предварительный кард:

Мэйсон Джонс — Аксель Сола;

Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;

Луи Сазерленд — Брэндо Перичич;

Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;

Марио Пинто — Фелипе Франко;

Шакум Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;

Шанель Дайер — Равена Оливейра;

Мелисса Маллинс — Луана Каролина.