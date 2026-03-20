Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи: где смотреть бой, на каком канале

В воскресенье, 21 марта, на стадионе «O2 Арена» в Лондоне, Великобритания, состоится турнир UFC Fight Night 270, в главном бою которого непобеждённый первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев сразится с непобеждённым британцем Лероном Мёрфи.

Прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 270 покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещаться события, связанные с турниром.

У 32-летнего россиянина в профессиональной карьере 19 побед (12 — судейским решением, три — нокаутом, четыре — сабмишеном) и ноль поражений. У 34-летнего британца — 17 побед (восемь — нокаутом и девять — решением) и ноль поражений.