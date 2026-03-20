PFL Мадрид: где смотреть прямую трансляцию, на каком канале

В пятницу, 20 марта, в столице Испании, Мадриде, состоится второй турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) в 2026 году, в главном бою которого свой реванш проведут — испанский чемпион в среднем весе Костелло ван Стинис и британец Фабиан Эдвардс.

Начало первого поединка, в котором встретятся Начо Кампос и Матис Дурагрин, запланировано на 20:00 мск. Встреча ван Стиниса и Эдвардса предварительно начнётся в 1:00 мск в ночь на 21 марта.

На турнире свои поединки также должны были провести три российских атлета — Александр Шаблий, Денис Гольцов и Виктория Дудакова. Но их бои были отменены.